Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Златоусте

Их личности устанавливаются

Сегодня, 16 апреля, утром в Златоусте в СНТ «Металлург-1» пожарные ликвидировали возгорание в частном доме. При тушении спасатели обнаружили тела четырех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило в 6:35 утра. Прибыв, спасатели обнаружили горение дома на всей площади. В ходе ликвидации возгорания выяснилось, что жертвами пожара стали четыре взрослых человека. Их личности устанавливаются.

На месте ЧП работали 14 человек и четыре спецмашины. Причину пожара выясняют сотрудники отделения дознания.