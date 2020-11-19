Четыре человека отравились бытовым газом в Чебаркуле

Среди погибших оказались двое детей.

Семья из четырёх человек погибла при отравлении газом в Чебаркуле. Тела двух взрослых и двух детей, 9 и 12 лет, нашли сегодня, 19 ноября, в дневное время в квартире одного из домов. Как пишут СМИ, инцидент произошёл на улице Карпенко. По факту случившегося уголовное дело возбудил Следственный комитет России по региону.



«По предварительным данным, причиной смерти стало отравление при утечке бытового газа. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“)»,— рассказали сайту «Первый областной» в следственном управлении СК России по Челябинской области.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.