Сегодня, 12 марта, в пятиэтажном доме по улице 50‑летия ВЛКСМ в Челябинске загорелся балкон на третьем этаже. Из-за ветра огонь распространился и повредил еще три балкона, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Также повреждена внутренняя отделка комнаты в квартире на четвертом этаже. Пострадал 30‑летний мужчина, его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения», — рассказали в ведомстве.
Огонь вспыхнул из-за нарушения правил безопасности при сварке. Работы проводились на балконе пятого этажа.
На место выезжали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.