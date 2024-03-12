Четыре балкона сгорели в челябинской пятиэтажке

Огонь вспыхнул во время сварочных работ

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 12 марта, в пятиэтажном доме по улице 50‑летия ВЛКСМ в Челябинске загорелся балкон на третьем этаже. Из-за ветра огонь распространился и повредил еще три балкона, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Также повреждена внутренняя отделка комнаты в квартире на четвертом этаже. Пострадал 30‑летний мужчина, его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения», — рассказали в ведомстве.

Огонь вспыхнул из-за нарушения правил безопасности при сварке. Работы проводились на балконе пятого этажа.

На место выезжали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.