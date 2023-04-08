Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области

Водитель большегруза въехал в стоящие впереди автомобили

Вечером 7 апреля на трассе М-5 в Челябинской области около Еланчика столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в результате пострадали два человека. В пресс-службе ГУ МВД России по региону журналисту ИА «Первое областное» эту информацию подтвердили.

По словам очевидцев, водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящие впереди автомобили.

«Гнал водитель фуры. Я стоял в пробке через две машины, смотрел в зеркало заднего вида. Вижу, что дальнобой слишком быстро подъезжает. Съезжаю на обочину и по газам, в результате водитель-дальнобой въезжает в „Шкоду“, а „Шкода“ в „Рав 4“. В „Шкоде“ находились дети, все пассажиры живы!»— рассказал пользователь Владимир Скотников в паблике «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что водитель «КАМАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Шкода», который въехал в «Тойоту», а «Тойота» — в «ГАЗель». По факту произошедшего проводится проверка.