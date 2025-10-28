Четверых студентов арестовали за жестокую расправу над жителем Троицка

Они избили мужчину до смерти и подожгли квартиру

Троицкий городской суд отправил в СИЗО четверых студентов, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Подробнее рассказали в пресс-службе суда.

В начале октября в одной из квартир дома № 6 в десятом квартале при ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины с тяжелыми травмами. В ходе расследования выяснилось, что к гибели мужчины причастны четверо студентов в возрасте от 17 до 19 лет. Предварительно установлено, что они избили пострадавшего до смерти, после чего один из обвиняемых поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

В отношении студентов возбудили уголовное дело. Суд отправил их под стражу на два месяца. Расследование продолжается.