Четверых щенков спасли сотрудники МЧС из горящего дома в Челябинске

Находившиеся в помещении дети эвакуировались самостоятельно

Вечером 28 июля в челябинском СНТ «Металлург» загорелся садовый дом. Ликвидируя возгорание, спасатели обнаружили в помещении четверых щенков. Животные были спасены, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар начался из-за неисправного удлинителя: мальчики семи и восьми лет включили его в розетку, и прибор начал искрить. Они тут же выбежали из домика и позвали на помощь. Огонь начал стремительно поглощать деревянную постройку.

На ликвидацию возгорания прибыли 12 человек на трех спецмашинах. В ходе тушения они обнаружили в доме четверых щенков. Малышей удалось спасти. В результате никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров.

Спасатели напоминают: во избежание ЧП необходимо следить за состоянием электроприборов и не перегружать сеть.