Четверых наркокурьеров с 600 гр наркотика задержали в Челябинской области

Один из подозреваемых ранее был судим

В Челябинской области полицейские задержали четверых подозреваемых в распространении наркотиков. У одной из задержанных правоохранители обнаружили около 600 граммов синтетического наркотика. Все участники преступной группы заключены под стражу, сообщили 14 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали 38-летнюю женщину, у которой при себе было 300 граммов наркотика. По месту ее жительства правоохранители обнаружили еще столько же запрещенного вещества. Выяснилось, что подозреваемая работала курьером-оптовиком: она забирала крупные партии наркотика из тайников, переупаковывала на более мелкие и размещала для других курьеров.

«В результате дальнейшей оперативной работы были задержаны с поличным три наркокурьера, совместно занимавшихся противоправной деятельностью. Установлено, что 37-летний, 25-летний и 21-летний мужчины, один из которых неоднократно судим, за вознаграждение размещали наркотик в тайники, делая закладки для дальнейшего бесконтактного сбыта наркопотребителям»,— уточнили в ведомстве.

По факту участия в незаконном обороте наркотиков в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Правоохранители устанавливают канал поступления наркотика на территорию региона.

Напомним, в Челябинске будут судить участников организованной преступной группы, которые распространяли на территории региона героин. Всего у них обнаружили почти 2,5 килограмма запрещенного вещества.