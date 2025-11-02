Четверых челябинцев отправили в СИЗО за вымогательство и похищение человека

Преступники требовали от 22-летнего парня 8 миллионов рублей

В Челябинске сотрудники УФСБ вместе с полицейскими и росгвардейцами задержали четверых мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве 8 миллионов рублей. Их заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи установили, что мужчины в возрасте 26, 28, 31 и 33 лет, находясь в сговоре, с февраля по сентябрь 2025 года неоднократно требовали от 22-летнего местного жителя 8 миллионов рублей. При этом они периодически избивали его. В марте обвиняемые, угрожая парню предметом, схожим с пистолетом, похитили его и на протяжении недели удерживали в одном из домов, все так же избивая и требуя крупную сумму. После они начали запугивать расправой мать пострадавшего.

О отношении мужчин возбуждены уголовные дела о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере и похищении по предварительному сговору. По месту жительства обвиняемых изъяты документы, телефоны, деньги, а также два автомобиля премиум-класса.

«Расследование дел продолжается. Идет сбор и закрепление доказательств, а также устанавливаются возможные соучастники фигурантов»,— добавили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.