Четверых челябинцев осудили за попытку сбыта 9 кг мефедрона

Ранее мужчины отбывали наказания за распространение наркотиков

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор четверым местным жителям. Они признаны виновными в попытке сбыта 9 килограммов мефедрона (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в УФСБ по региону.

Виновных задержали в Сосновском районе в январе прошлого года. У них изъяли наркотики, которые они собирались распространить через тайники-закладки.

«Суд приговорил участников преступной группы к наказаниям в виде лишения свободы от 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима до 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафами до 150 тысяч рублей», — сообщили в областном УФСБ.