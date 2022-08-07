Четверо жителей Челябинской области перечислили мошенникам 1,5 миллиона рублей

Злоумышленники применяли как старые, так и новые схемы обмана

Сразу четыре жителя Челябинской области поверили мошенникам, которые использовали разнообразные схемы обмана, и лишились почти 1,5 миллиона рублей. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

91-летний житель Челябинска рассказал правоохранителям, что ему позвонил якобы полицейский и сообщил, что его родственник устроил ДТП. Чтобы в его отношении не возбудили уголовное дело, необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Растерянный мужчина не перезвонил родственнику и передал деньги прибывшему курьеру. Только после этого потерпевший узнал, что с близким человеком все в порядке.

Жители Миасса и Карталов перечислили представившимся сотрудниками банков мошенникам почти 900 тысяч рублей. Южноуральцам сообщили о том, что их банковские счета в опасности, и следует перечислить имеющихся на них деньги на резервные счета.

«Самый крупный ущерб злоумышленники нанесли 58-летнему жителю Миасса, который поверил в звонок якобы оператора сотовой связи. Мужчине предложили более выгодный тариф, но на самом деле воспользовались конфиденциальной информацией, которую он сообщил. В результате злоумышленники получили доступ к денежным средствам пострадавшего и похитили около 450 тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

По всем заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).