Четверо южноуральцев погибли в лобовом ДТП на трассе в Башкирии

Челябинка уснула за рулем и выехала на полосу встречного движения

Сегодня, 20 августа, на трассе в Башкирии в лобовом ДТП насмерть разбились четверо жителей Челябинской области, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике.

Авария произошла около 10 часов утра на 20 километре автодороги Западный обход Уфы. 37-летняя жительница Челябинской области, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Газель».

В результате водитель «Лады» и ее пассажиры — 55-летняя женщина, 34-летний и 56-летний мужчины — скончались на месте аварии. 22-летнего водителя «Газели» госпитализировали с травмами.

По предварительным данным, водитель «Лады» уснула за рулем. Все обстоятельства устанавливаются, назначены экспертизы.