Сегодня, 20 августа, на трассе в Башкирии в лобовом ДТП насмерть разбились четверо жителей Челябинской области, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике.
Авария произошла около 10 часов утра на 20 километре автодороги Западный обход Уфы. 37-летняя жительница Челябинской области, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Газель».
В результате водитель «Лады» и ее пассажиры — 55-летняя женщина, 34-летний и 56-летний мужчины — скончались на месте аварии. 22-летнего водителя «Газели» госпитализировали с травмами.
По предварительным данным, водитель «Лады» уснула за рулем. Все обстоятельства устанавливаются, назначены экспертизы.