Четверо южноуральцев отдали мошенникам 1,5 млн рублей за сутки

Злоумышленники использовали популярные схемы обмана

Четверо жителей Челябинской области разных возрастов и профессий попались на уловки мошенников и за сутки лишились в общей сложности более 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники представлялись потерпевшим сотрудниками силовых структур, рассказывали о предотвращении мошенничества и убеждали перевести деньги на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На уловки неизвестных попались двое жителей Челябинска в возрасте 40 и 33 лет — для «спасения» денег они перевели якобы на безопасный счет 470 и 200 тысяч рублей. По той же схеме злоумышленники украли у 74-летней пенсионерки из Кыштыма 450 тысяч.

Почти 400 тысяч рублей перечислила на счета неизвестных 50-летняя жительница Миасса — ее запугали тем, что неизвестные получили доступ к ее счетам и спонсируют вооруженные силы недружественной страны.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские просят южноуральцев проявлять бдительность и сразу же класть трубку, если неизвестные заводят разговоры о деньгах.