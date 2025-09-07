Четверо пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса в центре Челябинска

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

На проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Энтузиастов, около часа дня столкнулись автобус и троллейбус — четверо пассажиров получили травмы, сообщает городская Госавтоинспекция.





«По предварительным данным, водитель автобуса „Волгабас“, женщина 1968 года рождения, совершила наезд на стоящий троллейбус „Синара“, под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате столкновения пассажиры в обоих транспортных средствах упали», — рассказывают в ГАИ.

При падении пострадали 24-летняя девушка, 50-летний мужчина и 85-летняя женщина, ехавшие в автобусе, а также 63-летний пассажир троллейбуса. Пострадавших увезли на обследование на скорой.

На месте работает экипаж ДПС.