Четверо погибли, двое в больнице после ДТП в центре Челябинска

Легковое авто столкнулось с тягачом

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Минувшей ночью в Челябинске у дома № 19д по проспекту Ленина столкнулись автомобиль «Понтиак», в котором находились шестеро человек, и тягач. В результате водитель и трое пассажиров американской иномарки погибли на месте, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются»,— добавили в ведомстве.

Уточняется, что авария произошла около часа ночи. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.