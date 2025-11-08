Четверо челябинцев отдали мошенникам около 8 млн рублей

Злоумышленники использовали разные схемы обмана

В районные отделы полиции Челябинска за несколько дней поступили сообщения от четверых горожан, которые сообщили о хищении у них крупных сумм мошенническим путем. В общей сложности челябинцы перевели неизвестным около восьми миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одной из потерпевших пришло сообщение якобы от сотрудника налоговой службы, который сообщил об ошибке в декларации. Он предложил внести правки в документ и попросил назвать код из СМС. После этого на женщину посыпались сообщения о том, что неизвестные взломали ее личный кабинет на портале «Гоуслуги», оформили кредиты, а деньги перевели на счета ВСУ. Чтобы избежать проблем, ей рекомендовали задекларировать все имеющиеся средства. Напуганная челябинка сняла со счетов полтора миллиона и перевела их на указанный ей счет.

Второй потерпевшей позвонил «представитель портала госуслуг». Он сообщил, что кто-то пытается оформить на женщину кредиты. Под давлением неизвестных она оформила несколько займов и предоставила аферистам удаленный доступ к своим аккаунтам на сайтах банков. В результате потерпевшая лишилась свыше двух миллионов рублей.

Еще двое челябинцев по указке «правоохранителей» отправили свои сбережения, а также кредитные деньги на «безопасные счета».

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными, общаясь с незнакомцами. Они напомнили, что те, кто пытается выманить код из СМС или персональные данные, скорее всего, являются мошенниками.