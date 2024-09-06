Чесменские полицейские задержали угонщика иномарки

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело

Полицейские Чесменского района, осуществляя надзор за дорожным движением, обратили внимание на автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился житель Нагайбакского района.

В ходе последовавшей проверки полицейские выяснили, что 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля своего знакомого.

Потерпевший и подозреваемый приехали в один из поселков Чесменского района к своему общему знакомому. После совместного распития спиртных напитков один из гостей решил прокатиться на машине, принадлежащей своему земляку. Поскольку ключи от автомобиля находились в замке зажигания, подозреваемый без разрешения собственника завладел машиной и отправился на ней в Чесму, где и был остановлен сотрудниками полиции.

Отделением дознания ОМВД России по Чесменскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.