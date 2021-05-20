Черный столб дыма в центре города напугал челябинцев

Пожарные тушат возгорание мусора





Сегодня, 20 мая, в пункте приема металлолома в Челябинске загорелся мусор на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Подразделения пожарно-спасательной части № 7 выехали на тушение пожара по улице Автодорожной. На территории пункта приема металлолома загорелся мусор. На месте происшествия работают две автоцистерны.

«Данных по пострадавшим на текущий момент нет. Угроза распространения огня отсутствует», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Как ранее писал наш сайт, 14 мая в заброшенном пустом здании на Российской, 15в в Челябинске вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на припаркованный рядом легковой автомобиль.

UPD: Пожарные потушили возгорание в пункте приема металлолома. По предварительным данным, горел пластик на площади 70 кв.м. На месте происшествия работали шесть автоцистерн. Сотрудники МЧС обнаружили в вынесли из эпицентра 2 газовых баллона. Пострадавших, по данным на 14 часов 46 минут, нет.