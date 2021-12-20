«Черный лесоруб» из Кунашакского района вырубил 20 взрослых сосен

Преступнику грозит до семи лет лишения свободы

Оперативники управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области задержали в Кунашакском районе 32-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке леса. По версии следствия, мужчина вырубил 20 сосен, сообщает пресс-служба полицейского главка.



По данным регионального ГУ МВД, подозреваемый, не озаботившись специальным разрешением, спилил 20 взрослых деревьев, причинив ущерб порядка двух миллионов рублей. В пресс-службе управления уточнили, что речь идет не о молодой поросли, которую можно было бы продать под Новый год для украшения дома, а о матерых стволах.

Следствием Кунашакского ОМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ — «Незаконная рубка зеленых насаждений». «Черному лесорубу» грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские разыскивают возможных сообщников задержанного, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.