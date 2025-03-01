«Черную» риелторшу из Копейска отправили в колонию за махинации в сфере долевого строительства

Женщину взяли под стражу в зале суда

На Южном Урале вынесли приговор директору агентства недвижимости, которая три года мошенничала с недвижимостью в Копейске и Челябинске. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, «черная» риелторша обманывала участников долевого строительства в 2017—2019 годах.

«Будучи директором агентства недвижимости „Вектор“, осужденная заключала с гражданами фиктивные договоры долевого участия в строительстве и купле-продаже квартир, полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в совершении девяти эпизодов мошенничества и назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме: в счет возмещения материального ущерба с женщины взыскано более 8 миллионов рублей.