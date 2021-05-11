Через посты спасателей в Челябинской области прошли более двух тысяч туристов

В майские праздники поступило семь вызовов

Через посты областных спасателей в национальных парках Челябинской области за 10 дней прошли более двух тысяч туристов. В пресс-центре областной ПСС сегодня, 11 мая, уточнили, что спасатели выезжали на вызовы семь раз.

С 30 апреля по 10 мая спасатели поисково-спасательной службы Челябинской области круглосуточно обеспечивали безопасность туристов, выходящих на маршруты в нацпарках «Таганай» и «Иремель». Каждый день о выходе в поход заявляли от 100 до 300 человек. И за праздничные дни общее число жителей области и гостей из соседних регионов прошедших через спаспосты превысило две тысячи человек.

«Майские праздники прошли для любителей активного отдыха достаточно спокойно. С каждой группой спасатели работали отдельно — инструктажи по прохождению маршрутов, короткие занятия по действиям в непредвиденных ситуациях, по оказанию взаимопомощи, по ориентации на местности», — отметили в пресс-центре областной ПСС.

Спасатели семь раз выезжали на поисковые и спасательные работы. Большинство вызовов связаны с травмами ног — вывихи, растяжения и ушибы разной степени тяжести. Спасатели оказывали первую медпомощь пострадавшим, эвакуировали их в населенные пункты и вызывали бригады скорой помощи.

Напомним, областные спасатели круглосуточно дежурили в майские праздники на самых популярных туристических маршрутах.