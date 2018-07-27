/ Разлагающиеся головы вдоль дороги «душат» жителей Копейска трупным запахом

Недалеко находится верблюжья ферма.

Жители поселка Луговой под Копейском наткнулись на черепа крупных животных рядом с домом. Сейчас там лежит около 30 голов. Биологические отходы источают трупный запах. Местные жители возмущены, но как с этим бороться пока не знают.

Вот такие люди у нас, выбрасывают скелеты. Соседствуем с этим года четыре. Сначала в другой стороне выбрасывали теперь здесь. Писали заявление в полицию, искать никого не стали. Мы не знаем, кто привозит. — поделилась местная жительница Светлана Свистун.

Есть предположение, что источником отходов является расположенная рядом верблюжья ферма. Но именно эти кости, по словам ветеринарного врача, принадлежат другим животным.

Черепа принадлежат крупному рогатому скоту разных половозрастных групп. Они лежат здесь не один год, уже начали разлагаться. Поэтому идентифицировать их принадлежность нельзя. Скорее всего, это коровы. У них есть роговые отростки, которых у верблюдов нет. Других частей скелета не наблюдается, только головы. Они могли быть вывезены сюда из любого места. Это опасно, поскольку неизвестно, откуда и при каких обстоятельствах они погибли, болели ли. — рассказал главный ветврач ветстанции Красноармейского района.

Утилизацией займется администрация Красноармейского района.