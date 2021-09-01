Челябинцы задержали грабителя, ударившего ребенка по голове

Мужчина напал на подростка в лесу

В Челябинске сотрудники Росгвардии отправили в полицию грабителя, который ударил подростка по голове и отнял у него рюкзак. До прибытия войск нацгвардии злоумышленника задерживали местные жители. Им оказался ранее не судимый 47-летний челябинец, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Все произошло накануне днем в Челябинском бору. Группе задержания вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ из Центрального отдела полиции поступило сообщение задержании местными жителями подозреваемого в грабеже мужчины.

«К прибывшим росгвардейцам обратился 11-летний школьник. С его слов, он гулял в лесу, когда подбежал неизвестный мужчина, ударил рукой по голове и выхватил рюкзак. В нём находился планшет известной фирмы. Мужчина попытался скрыться, но был задержан неравнодушными горожанами, удерживающими подозреваемого до прибытия наряда группы задержания Росгвардии», — рассказали в пресс-службе войск.

В ведомстве установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 47-летний челябинец. Он был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.