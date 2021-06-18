Челябинцы устроили гонки на иномарках и вылетели на трамвайные пути

Полиция организовала проверку

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Водители автомобилей «Инфинити» и БМВ решили устроить гонки и вылетели прямо на трамвайные пути на проспекте Победы в Челябинске. Машины разбились, их водители серьезно не пострадали. Об этом сегодня, 18 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.

Опасный заезд на скорости, по предварительным данным, в 170 км/ч молодые челябинцы устроили накануне в 23:20. Не справившись с управлением, оба врезались в бордюр и отлетели на трамвайные пути рядом с перекрестком улицы Косарева и проспекта Победы. Машины разбились. По предварительной информации, «Инфинити» не подлежит восстановлению.

«По факту происшествия проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Сами гонщики серьезных травм не получили.