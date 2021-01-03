Челябинцы устроили давку на железнодорожном вокзале

Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура

Накануне на пригородном железнодорожном вокзале на станции Челябинск образовалась огромная очередь в зоне досмотра багажа. Очевидцы пожаловались на происходящее в социальных сетях и сообщили, что люди «буквально идут по головам». Инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

«2 января, все пытаются зайти на электричку, народу просто тьма, у всех электрички, здесь человек 500 наверное»,— жалуется один из пассажиров.

Судя по кадрам, челябинцы и гости города не только не соблюдают социальную дистанцию — некоторые люди находятся в толпе без масок.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры ИА «Первое областное» сообщили, что ведомство уже начало проверку по данному факту.

«В случае выявления фактов бездействия либо иного ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящих под угрозу здоровье граждан, общественный порядок либо нормальное функционирование объекта транспорта, в адрес руководителя органа (организации), допустившего нарушение законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.

Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора.