Челябинцы спасли провалившуюся под лед собаку на реке Миасс

На помощь животному пришел ведущий ОТВ и экстренные службы

В Челябинске днем 2 марта собака оказалась на льдине посреди реки Миасс. Очевидцы вызвали полицейских и спасателей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

До приезда спасателей неравнодушные челябинцы обвязали веревкой ведущего телеканала ОТВ Сергея Новикова, который спустился вниз и попытался достать собаку. Но напуганное животное укусило челябинца и перепрыгнуло на другую льдину.

Прибывшие на место спасатели вооружились снаряжением, вышли на лед и выгнали животное из воды на устойчивую поверхность, но и от них собака убежала.

Еще несколько минут четвероногий бегал по реке в поисках выхода, забрался по насыпи на противоположную сторону набережной, протиснулся через забор и благополучно отправился дальше.