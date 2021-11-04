Челябинцы сообщают о взрыве газового баллона в припаркованной во дворе дома машине

Во время инцидента никто не пострадал

В Челябинске взорвался газовый баллон припаркованной во дворе жилого дома машины. Инцидент произошел днем 4 ноября.

«Это случилось во дворе дома по улице Стартовая, 13. В припаркованной машине взорвался баллон. Во время взрыва также пострадала вторая машина, но людей не задело», — рассказал читатель ИА «Первое областное» Михаил.

Свой комментарий по инциденту на Северо-Западе уже дали сотрудники МЧС.

«В машине взорвался пятилитровый баллон с пропаном. Был хлопок газа, без пламени. Ничего тушить не пришлось. В двух автомобилях, которые стояли по соседству, выбило стекла. 43-летний хозяин машины, в которой находился баллон, от госпитализации отказался. В момент взрыва газа он был в салоне», — рассказал дежурный представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Растопчин.

В сентябре 2021 года газовый баллон взорвался в одной из коммунальных квартир Магнитогорска. Тогда были погибшие.