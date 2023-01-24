Челябинцы развели крыс в подвале многоэтажки

Грызуны появились от прикорма бездомных кошек

Жители дома № 29 на улице Салавата Юлаева в Челябинске в попытке помочь бездомным кошкам развели в подвале крыс. В пресс-службе администрации Калининского района рассказали об обработке территории и предупредили жильцов об опасности такой подкормки.

23 января в девяти подъездах дома провели санитарную обработку. Особое внимание при этом уделяли подвалам и мусороприемным камерам. Также скоро в подвалах установят специальные решетки.

Тремя днями ранее в соцсети появилась публикация от жителя этого дома.

«Проживаю в этом доме третий год и третий год борюсь с тараканами. А сейчас еще и крысы ходят по всему дому и спокойно выходят из подъезда», — написала Елизавета Семьянинова.

В администрации района рассказали, что грызуны появились из-за установленной жильцами «горки» — приспособления, по которому неравнодушные через самостоятельно пропиленное отверстие скидывали в подвал еду. Продукты по плану предполагались для кошек, но, как выяснилось, крысы быстро узнали о кормушке.





В местной управляющей компании «Домоуправ-Стандарт» заверили, что «горку» уберут, а жителей попросили больше не бросать в подвал продукты.