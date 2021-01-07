Челябинцы приняли за пожар порыв трубы в здании бывшего магазина «Ритм»

На всякий случай горожане обратились к пожарным

Днем 7 января в сообществе «Типичный Челябинск» (соцсеть «ВКонтакте») появились фотографии с информацией, что в здании гостиницы «Южный Урал» (проспект Ленина, 52) из окна идет дым, к дому подъехали пожарные. Автор фото предположил, что имеет место возгорание либо порыв трубы отопления — в этом случае за задымление можно было принять клубы пара в морозном воздухе.



В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что пожарным действительно поступал сигнал, только не из здания ныне не функционирующего «Южного Урала», а из дома напротив, по Ленина, 53 (это строение больше всего известно тем, что когда-то в нем располагался магазин «Ритм»).

«В здании на верхнем этаже произошел порыв трубы, так что горожане действительно могли принять пар за дым. Но это происшествие по части обслуживающей коммунальной организации, угрозы для людей по нашему ведомству не было», — отметили в ГУ МЧС.

Добавим, жилой дом с административными помещениями по проспекту Ленина, 53 (он же — памятник архитектуры) обслуживается УК «Созвездие». Связаться с управляющей компанией не удалось.