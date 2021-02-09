Челябинцы перевели лжесотрудникам банка более двух миллионов рублей

Одна из жертв оформила на себя кредиты в трех разных организациях

В отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску поступило заявление от 53-летнего мужчины, который после звонка мошенников лишился крупной суммы. По этой же схеме обманули и 45-летнего жителя областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Потерпевший ответил на звонок мужчины, представившегося сотрудником банка. Он сообщил челябинцу, что с его счета кто-то пытается произвести перевод и оформить кредит на 1,5 миллиона рублей. Для отмены операции звонивший настойчиво просил жертву проехать в отделение банка, оформить кредит и полученные наличные деньги перевести на абонентский номер, который мошенник позже продиктовал невольно окредитовавшемуся. В итоге потерпевший оформил три ссуды в разных организациях на сумму 1 миллион 907 тысяч рублей. Мошенники позвонили челябинцу и сообщили, что обманули его, — только после этого мужчина обратился в полицию.

Еще одной жертвой злоумышленников стал 45-летний челябинец. Мужчина поверил лжесотрудникам банка и перевел им средства в размере 377 тысяч рублей, взятых в кредит. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ).

Южноуральцы регулярно становятся жертвами якобы сотрудников банка. Трое жителей Челябинска и Южноуральска поверили позвонившим, которые убедили их в том, что с их счетов пытаются списать средства, и выполнили все указания, которые продиктовали им незнакомцы. В итоге лишились около 750 тысяч рублей.

В Озерске 27-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о подозрительной активности с его счетом. Под диктовку неизвестного потерпевший оформил кредит, снял 500 тысяч рублей в ближайшем отделении и перевел на счет злоумышленника. Примечательно, что мужчина сам является сотрудником банка. Полиция напоминает, что нельзя диктовать по телефону данные карт и PIN-коды. Если звонок кажется вам подозрительным, лучше сбросьте его и перезвоните в банк самостоятельно.