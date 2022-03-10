Челябинцу вынесли приговор за жестокое избиение мужчины

Потерпевший скончался

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что виновный в сентябре прошлого года находился в состоянии алкогольного опьянения и набросился с кулаками на мужчину в подъезде. Подсудимый бросил жертву на лестницу и потащил к выходу из подъезда на улицу, а потом избил руками и ногами. Мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также виновный должен выплатить компенсацию в 1 млн рублей родственникам погибшего.