Сосновский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Челябинска. Он признан виновным в покушении на угон автомобиля (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 166, пункт «в» части 2 статьи 166 УК РФ). Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в прокуратуре региона.
Суд установил, что в июле 2022 года виновный был пьян и пытался угнать припаркованный на АЗС автомобиль. После неудачной попытки он проследил за другой машиной. Из салона вышла женщина и отправилась платить за бензин. Ключи потерпевшая оставила в замке своего Lifan.
«Подсудимый оттолкнул потерпевшую, сел в автомобиль и уехал. В салоне находился ребенок. Мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего был задержан сотрудниками полиции. Мальчик в машине не пострадал»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Суд назначил виновному наказание — 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима.
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