Челябинцу вынесли приговор за покушение на диверсию на железной дороге

Мужчина поддерживал украинскую террористическую организацию

Челябинский областной суд вынес приговор местному жителю за покушение на диверсию на железной дороге (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ). Об этом сегодня, 3 апреля, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по региону.

«Мотивом виновного послужила личная ненависть к органам власти Российской Федерации и стремление приостановить поставки вооружения для нужд СВО по демилитаризации и денацификации Украины», — прокомментировали в ведомстве.

Виновный приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшейся части наказания в колонии строгого режима.