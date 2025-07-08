Челябинцу вынесли приговор за интернет-призывы к терактам

Его крайне резкие замечания и комментарии обнаружили в Сети сотрудники ФСБ

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) вынес приговор уроженцу Челябинска за публичные призывы к терактам. Сторонник запрещенной в России террористической организации, он регулярно делился своими радикальными взглядами в сети интернет, где на них наткнулись сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина писал в интернете призывы к осуществлению террористической деятельности, а также призывал к посягательствам на жизнь представителей власти.

В феврале текущего года активиста нашли и задержали. Следственным органом УФСБ в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

Судебной инстанцией он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.