Челябинцу смягчили приговор по делу об убийстве двухлетнего пасынка

Виталия Гаврилова освободили от наказания по другому преступлению

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге незначительно изменил приговор Виталию Гаврилову, убившему двухлетнего пасынка в челябинском микрорайоне Вишневая Горка. Решение опубликовано на сайте суда.

«Суд постановил освободить Гаврилова от наказания по стать 119 УК РФ („Угроза убийством“) в связи с истечением сроков давности. Снизить размер основного наказания до 21 года 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в определении.

Гаврилов вины не признал и настаивал на том, что ребенок получил ожоги самостоятельно, а мать малыша запретила сожителю вызвать скорую помощь.

Напомним, в апреле Челябинский областной суд назначил Гаврилову 22 года лишения свободы.

Трагедия случилась в микрорайоне Вишневая Горка. В съемной квартире было обнаружено тело двухлетнего Артема. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве был задержан 34-летний отчим мальчика. По словам матери ребенка, ее муж питал ненависть к детям — Артему и Ярославу — и грозился убить малышей. Он полил двухлетнего пасынка кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. Гаврилов на заседании об избрании ему меры пресечения заявил о том, что Артем обжегся в ванной, однако медики считают, что характер травм действительно больше похож на целенаправленное обливание кипятком.

В октябре 2021 года Сосновский мировой суд вынес приговор матери мальчика Наталье Гавриловой. Женщине назначили наказание за неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности. Она получила два года колонии общего режима.