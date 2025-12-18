Челябинцу грозит пожизненное заключение за госизмену

По заданию украинских спецслужб он разведывал график движения ж/д составов с военной техникой

В Челябинске поймали изменника Родины — 46‑летнего мужчину через интернет завербовали украинские спецслужбы, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Было установлено, что на южноуральца вышел представитель запрещенного в России украинского военизированного объединения. По его заданию мужчина собирал разведывательную информацию: проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона, а также выяснял сведения о графиках движения железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Фигурант арестован. Проводятся следственные действия.

Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области напоминает о том, что спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в популярных мессенджерах. Во избежание провокаций граждане должны быть бдительными и по возможности воздерживаться от взаимодействия с незнакомцами.