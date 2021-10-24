Челябинцу ампутировало стопу в результате наезда трамвая

Вечером 23 октября произошло сразу два ДТП с участием электротранспорта и пешеходов

Накануне вечером, 23 октября, в Челябинске трамваи сбили двух пешеходов. Одному из пострадавших ампутировало стопу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Одно из ДТП произошло в 23:07 на Шоссе Металлургов напротив дома № 24. 54-летняя женщина, управляя трамваем, следовавшим по маршруту № 3, наехала на мужчину, который находился на трамвайных путях. В результате пострадавшего доставили в больницу с ампутированной стопой.

Второе происшествие случилось в районе дома № 28А на Свердловском проспекте в 21:05.

«Мужчина, 1996 года рождения, управляя трамваем (маршрут № 22), совершил наезд на пешехода, переходившего трамвайные пути в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход — мужчина, 1975 года рождения, — с травмами был доставлен в больницу»,— уточнили в ведомстве.

По каждому случаю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.