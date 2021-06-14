Челябинцев просят помочь с поисками подростка

13 июня девочка уехала с северо-запада города в направлении карьера на АМЗ

Сообщество «Легион-СПАС» объявило о поисках 13-летней жительницы Челябинска Полины Балахоновой. Девочка в воскресенье, 13 июня, уехала с северо-запада города в сторону АМЗ, сообщает модератор южноуральской группы поисковиков в «ВКонтакте».



По данным «Легион-СПАС», Полину Балахонову в последний раз видели в ТРК «Фиеста», откуда она уехала «в направлении карьера на АМЗ». С 13 июня о ней нет никаких сведений. Ребенок среднего телосложения, волосы каштановые, глаза серые. В «Легион-СПАС» не располагают данными, во что была одета девочка.

Имеющих сведения о Полине просят обратиться к поисковикам по телефону горячей линии отряда +7-351-2777-911 или в любой отдел полиции.