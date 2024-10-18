Челябинцев предупредили о мошенничестве с повестками в суд

Злоумышленники продолжают придумывать новые способы кражи денег

Мошенники звонят гражданам и представляются помощниками судей. Затем предлагают получить уведомление о дате судебного разбирательства или необходимые документы через сайт «Госуслуги». Так злоумышленники пытаются попасть в личный кабинет человека на этом портале, сообщает в своем телеграм-канале ГУ МВД по Челябинской области.

«Аферисты выбирают в свои жертвы тех, у кого есть действующие судебные разбирательства. В разговоре они представляются помощниками судей и сообщают, что жертве необходимо получить через сервис госуслуг либо уведомление о дате судебного заседания, либо документы, которые судья просит взять с собой на заседание»,— поясняет эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Мошенники подробно описывают судебное дело, называя его номер, данные судьи и участников разбирательства. Для подтверждения согласия на получение уведомления или документов злоумышленники просят сообщить код из СМС. Если его назвать, мошенники получат доступ к учетной записи на сайте «Госуслуги» и могут завладеть всей личной информацией.

Государственные органы никогда не запрашивают коды из СМС. При обращении в суд можно согласиться на получение смс-уведомлений. На сайтах судов есть инструкции, как настроить получение извещений на «Госуслугах».

С начала 2024 года жители Челябинской области перевели мошенникам 2,5 миллиарда рублей. Пострадали более шести тысяч человек.