Челябинцев напугала серия выстрелов в центре города

Оказалось, стрельба была учебной





Сегодня утром, 30 апреля, жителей Челябинска напугали выстрелы в районе пересечения проспектов Победы и Свердловского. В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что в учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ проходят плановые учения.

Очевидцев встревожили выстрелы в центре и на северо-западе города, особенно на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улице Работниц и Калинина.

Пресс-служба Центрального военного округа успокоила горожан, сообщив, что в Учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ проходят плановые учения накануне майских праздников для тренировки реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Учения будут идти на территории бывшего автомобильного училища весь день.