Сегодня утром, 30 апреля, жителей Челябинска напугали выстрелы в районе пересечения проспектов Победы и Свердловского. В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что в учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ проходят плановые учения.
Очевидцев встревожили выстрелы в центре и на северо-западе города, особенно на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улице Работниц и Калинина.
Пресс-служба Центрального военного округа успокоила горожан, сообщив, что в Учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ проходят плановые учения накануне майских праздников для тренировки реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Учения будут идти на территории бывшего автомобильного училища весь день.