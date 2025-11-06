Челябинцев накажут за прогулку детей-подростков по железной дороге

Мальчики проникли на запретную территорию в поисках приключений

В Челябинске к административной ответственности привлекут родителей троих школьников, которые гуляли по железнодорожным путям в поисках заброшенного бомбоубежища. Инцидент произошел на станции Челябинск-Главный, сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Мальчишки, которым по 13—14 лет, проникли на закрытую территорию, чтобы осмотреть заброшенное бомбоубежище. Там их заметила вневедомственная охрана. Юных нарушителей отвезли в отдел полиции по делам несовершеннолетних, туда же вызвали их родителей.

«С семьями провели серьезную профилактическую беседу, разъяснив, что подобные „исследования“ подвергают жизнь и здоровье смертельному риску», — отмечают в пресс-службе.

На родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая выберет наказание.

Взрослым рекомендовано усилить контроль за досугом детей.