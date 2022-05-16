Челябинцам рассказали об опасности использования VPN‑сервисов

Более 70% южноуральцев, попавшихся на удочки мошенников, лишились денег именно через интернет

В условиях блокировок и ограничений в России пользователи скачивают VPN-сервисы и приложения. С помощью VPN-соединения пользователь получает поверх своего IP другой. И часто такие сервисы собирают всю конфиденциальную информацию пользователей. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Цуканов.

«Мы никогда не можем гарантировать, как этот VPN создан: что он собирает, что он не собирает. Зачастую они продают информацию о посещенных сайтах для таргетированной рекламы. А также собирают информацию о пользователях: историю посещений, данные об устройстве и так далее. Платные VPN-сервисы в этом плане надежнее, но и им в полной мере не стоит доверять», — сообщил Александр Цуканов.

Как ранее сообщал наш сайт, Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами.

В Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию.

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.