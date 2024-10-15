Челябинцам рассказали, как уберечь деньги от мошенников

На уловки злоумышленников попадаются даже финансово грамотные люди

Схемы телефонных мошенников представляют угрозу даже для финансово грамотных людей. Часто можно слышать фразу: «Меня точно не разведут!». Об опасности издевательств над мошенниками, использования цифрового следа в мошеннических схемах и о том, почему участие в выводе денежных средств, полученных преступным путем, — плохая идея, рассказывает директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Самой распространенной схемой выманивания денег остается перевод на якобы безопасный счет, открытый в Центробанке.

«Напоминаем, что ЦБ РФ не работает с физическими лицами и никакого „единого лицевого счета“ не существует», — сказал Вадим Уваров.

Кроме того, злоумышленники используют легенды о замене тарифа, отключении платных услуг, создание иллюзии о блокировке сим-карты. Предлагая жертве ввести в телефоне ряд комбинаций или назвать коды, мошенники проникают в банковские приложения и похищают деньги. Популярной становится схема «получения социальных пособий».

«Мошенники находятся в новостной повестке, пользуются информацией о новых выплатах, изменениях в налоговой системе и подстраивают свои звонки под эти инфоповоды», — напомнил директор департамента.

Злоумышленники пользуются двумя приемами — будят чувство страха или поддерживают чувство радости. Когда звонит «сотрудник правоохранительных органов» и с самого начала разговора давит на собеседника, жертва уже опасается потерять деньги и готова на все, чтобы этого не случилось. И, наоборот, получив сообщение о каком-нибудь выигрыше или выплате, жертва скорее хочет обрести желаемое и легко разглашает свои данные.

«Сразу кладите трубку, не разговаривайте с незнакомыми людьми, не предоставляйте личные данные. Также не стоит устраивать троллинг мошенникам. Они могут воспользоваться записью вашего голоса и в процессе диалога все-таки выудить информацию о вас», — посоветовал Вадим Уваров.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то сразу заблокируйте карту, напишите в банке заявление об операции без согласия, обратитесь в правоохранительные органы.

Даже если вам не удастся вернуть деньги, вы поможете другим людям, предоставив в банк сомнительный счет, куда вы перевели средства. В Центральном банке есть черный список таких счетов. Напоминаем, с 25 июля в Российской Федерации вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.

Директор департамента информационной безопасности Банка России напомнил и об ответственности за дропперство. Дропы — это лица, которые участвуют в обналичивании денег, полученных преступным путем. Дропов используют в разных вариациях — скупают у них карты, просят принять какую-то сумму за вознаграждение, снять наличные и передать курьеру.

«Часто дропперами становятся несовершеннолетние. И сами об этом не всегда подозревают. Подростки ведутся на предложения быстрых денег в онлайн-играх, выдают номера своих карт или карт родителей, куда преступники переводят деньги. Необходимо прививать финансовую грамотность и детям, быть в курсе, куда ребенок переводит деньги и откуда они поступают на его счет», — прокомментировал Вадим Уваров.

Наиболее незащищенными от действий мошенников остаются пожилые люди. Не стоит пренебрегать безопасностью. Установите для пожилых родственников лимиты на дневные переводы, запрет на онлайн-операции или услугу «вторая рука». В этом случае вы будете получать уведомление о готовящемся переводе и без вашего согласия деньги со счета родственника не уйдут.