Челябинца задержали за участие в пьяной поножовщине в ресторане Санкт-Петербурга

Мужчине и его приятелю не понравились замечания, сделанные пострадавшим

В Санкт-Петербурге задержали жителя Челябинской области за пьяную драку, переросшую в поножовщину, в одном из ресторанов города. В результате потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос об избрании южноуральцу меры пресечения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 31-летний житель Челябинской области вместе с товарищем выпивали и громко нецензурно выражались. Пострадавший сделал им замечание, что не понравилось отдыхающим, и они решили выяснить с ним отношения. В какой-то момент конфликт перерос в драку и приятель южноуральца вонзил в грудь мужчины нож.

Пострадавшего госпитализировали, приятеля жителя Челябинской области задержали сотрудники полиции, а сам он успел скрыться с места происшествия. Однако в тот же день правоохранители разыскали и задержали южноуральца. Оказалось, мужчина находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в своем регионе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»).