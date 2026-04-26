Челябинца задержали за продажу мошенникам банковских счетов

Подозреваемый оформлял карты по поддельным документам

В Челябинске оперативники задержали 62-летнего местного жителя по подозрению в дропперстве. Мужчина оформлял банковские карты и продавал доступ к счетам неизвестным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сомнительный вид подработки подозреваемый нашел в Интернете. Используя поддельный паспорт, он оформил несколько карт в разных банках и за деньги передал доступ к ним мошенникам.

В отношении челябинца возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей и обороте поддельных документов. Идет расследование.

«Уголовная ответственность для дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские карты для незаконных операций, — была введена летом 2025 года. Передача электронного средства платежа из корыстной заинтересованности для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы на срок до трех лет»,— напомнили в полицейском главке.