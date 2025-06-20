Челябинца задержали за призывы к насилию и угрозы в адрес властей

Мужчине может грозить до 20 лет за оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности

В Челябинске задержали 46-летнего местного жителя, который публиковал в интернете угрозы властям и призывы к экстремистской и террористической деятельности. Оперативные мероприятия провели полицейские центра «Э» совместно с сотрудниками регионального УФСБ, сообщает пресс-служба главка.

«Информация, размещенная мужчиной в интернете, была подвергнута лингвистической экспертизе, которая подтвердила наличие противоправных призывов», — уточнили в полиции.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и проводит дополнительные мероприятия для сбора доказательной базы. Расследование продолжается.

Отметим, санкция части 2 статьи 280 УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы, наказание по части 2 статьи 205 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.