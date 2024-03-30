Челябинца задержали за попытку перебросить наркотик на территорию колонии

Осуществить задуманное он намеревался с помощью арбалета

В Кыштыме Челябинской области задержали 25-летнего челябинца, который намеревался перебросить на территорию колонии наркотик. Работая с задержанным, правоохранители выяснили, что он уже успел забросить запрещенное вещество на территорию ИК. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на территорию исправительной колонии № 10 планируется переброска наркотика. Вскоре полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого — ранее судимого жителя Челябинска. В автомобиле, на котором он передвигался, они обнаружили арбалет и стрелы, к которым было прикреплено два свертка с растительным наркотиком массой 41 грамм.

«Сотрудники полиции также установили, что ранее задержанный уже совершал противоправное деяние. Молодой человек перебросил с помощью арбалета стрелу с наркотическим веществом массой 26 грамм, которая была изъята полицейскими совместно с сотрудниками оперативного отдела ГУФСИН ИК-10»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном сбыте и пересылке наркотических веществ (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 228.1 УК РФ). Ему избирается мера пресечения.