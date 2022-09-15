Челябинца задержали по подозрению в незаконном обороте сигарет

Изъято 242 тысячи пачек на сумму более 27 миллионов рублей

В Копейске задержали 34-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в реализации контрафактных сигарет. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Сигареты мужчина хранил в продуктовом магазине в Копейске и гаражных боксах в Челябинске.

«Обнаружено 242 тысячи пачек на сумму более 27 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ („Производство, приобретение, хранение немаркированных табачных изделий“)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор организованной группе за нелегальную продажу сигарет под марками известных брендов.