Челябинца задержали по подозрению в финансировании терроризма

Возбуждено уголовное дело

УФСБ по Челябинской области выявило и пресекло незаконную деятельность местного жителя. Мужчину задержали по подозрению в финансировании терроризма, сообщили сегодня, 4 мая, в пресс-службе ведомства.

«Задержанный сотрудниками регионального органа безопасности оказал финансовую помощь лицу, которое обвиняется в приготовлении к преступлению террористической направленности», — сообщает областное управление ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).