Челябинца, убившего собутыльника, отправили в колонию на 9 лет

Погибший был охранником СНТ

Пятидесятилетнего жителя Челябинска признали виновным в убийстве охранника садового товарищества «Любитель-2». Калининский районный суд отправил подсудимого в колонию строгого режима на 9 лет, рассказали в прокуратуре области.

Преступление совершено в сентябре 2023 года. Мужчины выпивали на территории СНТ, когда между ними произошел конфликт. Садовод несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею и грудь, от чего последний скончался.

Свою вину челябинец на суде не признал. По его словам, он бил мужчину ножом для самообороны.