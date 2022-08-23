Челябинца сняли с рейса в Санкт-Петербург за пьяный дебош в аэропорту

Мужчина обругал полицейского

В челябинском аэропорту Игорь Курчатов накануне, 22 августа, сняли с полета пассажира в состоянии алкогольного опьянения. Во время ожидания рейса в Санкт-Петербург челябинец не только нарушал общественный порядок, но затем еще и обрушил нецензурную брань на сотрудника полиции, который его задерживал. На дебошира составили протокол, сообщила пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Пьяный дебош 37-летний челябинец устроили на первом этаже зала вылета внутренних авиалиний во время ожидания рейса в Санкт-Петербург. Его сняли с рейса и доставили в дежурную часть транспортной полиции. Там на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ.

Но по пути в «дежурку» мужчина успел обругать полицейского.

«Во время доставления в дежурную часть мужчина публично оскорбил грубой нецензурной бранью сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей», — уточнили в пресс-службе управления.

Сейчас следственные органы проводят проверку по факту публичного оскорбления сотрудника транспортной полиции при исполнении им служебных обязанностей.